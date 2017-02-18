 تعليق الدراسة غداً في عدد من مدارس «الشرقية» | صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق الدراسة غداً في عدد من مدارس «الشرقية»

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تعليق الدراسة غداً في عدد من مدارس «الشرقية»

 

تواصل – الدمام:

أصدرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية قرارا يقضي بتفويض مديري مكاتب التعليم بالمنطقة بتعليق الدراسة للمدارس التي تضررت من هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضية، مما قد يعيق مواصلة اليوم الدراسي، وذلك لضمان سير اليوم الدراسي بشكل انسيابي والتواصل مع القيادات المدرسية بذات الشأن بعد التأكد من صعوبة الدراسة فعليا غداً، وبما يحفظ سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وبدأت بعض المدارس على إثر ذلك القرار بتعليق الدراسة غداً الأحد ومنها:

– المدرسة السادسة والأربعون للبنات بالدمام.

– ابتدائية عبادة بن بشر بضاحية الملك فهد بالدمام.

– ثانوية سيهات.

– ابن خلدون الابتدائية بسيهات.

– الكندي الابتدائية بسيهات.

– قطاع الخبر: مجمع مدارس (ب١ وم١ لتحفيظ القرآن الكريم بالثقبة، ب٧ث، ب١٠ث، ث٢ث).

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