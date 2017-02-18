فيضان بحيرة «مدن» يُغلق طريق «الظهران بقيق الأحساء»

تواصل – الأحساء:

أغلقت وزارة النقل طريق “الظهران – بقيق ـ الأحساء” من تقاطع كوبري المدينة الصناعية الثانية باتجاه الأحساء؛ حرصاً على سلامة مرتادي الطريق، بعد فيضان بحيرة “مدن” التي تسبَّبت في تجمع كميات كبيرة من المياه على سطح الطريق، بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأوضح متحدث الوزارة، المشرف العام على التسويق والاتصال تركي الطعيمي، أن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية استنفرت طاقاتها البشرية وكافة معداتها لإعادة حركة الطريق لوضعها الطبيعي، والتنسيق مع المعنيين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن”؛ لإيقاف عمليات تصريف المياه في المنشآت والمصانع إلى حين معالجة الفيضان بشكل عاجل، مشيراً إلى أنه تمَّ توفير مضخات وصهاريج للحدِّ من تدفق المياه.

ودعا الطعيمي مستخدمي الطريق المتجهين إلى الأحساء وقطر والإمارات، لاستخدام طُرق بديلة، مثل طريق الدمام الرياض السريع وصولاً لكوبري صلاصل، ثمَّ الدخول منه للتوجُّه لمحافظة بقيق، ثمَّ استخدام طريق بقيق الأحساء السريع، أو استخدام الطريق الساحلي الظهران – العقير – سلوى باستخدام كوبري الهاف مون، علماً بأن الطريق بالاتجاه المعاكس للمتجهين من الأحساء إلى الظهران سالك للحركة.

وقال الطعيمي: إنَّ أعمال تصريف المياه في الموقع بدأت منذ تلقي بلاغ تجمع المياه، مشيراً إلى أنه تم صباح اليوم قطع أحد الطرق الفرعية لتصريف المياه إلى منطقة منخفضة؛ لتمكين المعدات والآليات من الوصول للمناطق التي يتواجد بها ارتفاع في منسوب المياه لإعادة الحركة بشكل عاجل، فيما يُتوقع أن تنتهي كافة أعمال الصيانة خلال الساعات القادمة لإعادة الحياة للطريق.