سوريا.. إدانة ميليشيات «الأسد» بشن هجمات كيميائية ومطالب بتسليم المتورطين

تواصل – وكالات:

كشفت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أنها تمارس ضغوطاً على ميليشيات بشار الأسد لتسليم أسماء القادة والوحدات العسكرية المشتبه بتورطهم بشن هجمات سامة، وذلك بعد توصل التحقيقات إلى أن ميليشيات الأسد استخدمت غاز الكلور ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمن، إنها طلبت رسميّاً من ميليشيات الأسد تقديم تفاصيل عن العمليات الجوية، وتحديداً عن قاعدتين جويتين انطلقت منهما مروحيات محملة بالكلور، مشيرة إلى أن المحققين يسعون إلى معرفة “أسماء وحدات محددة من ميليشيات الأسد، وكذلك الكيانات الأخرى المشتبه بها”.

وكان تحقيق دولي قد حدَّد هوية سربين من طائرات الهليكوبتر التابعة لميليشيات الأسد، ووحدتين عسكريتين أخريين وحمَّلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين.

وأوضح دبلوماسي غربي أن: “النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تستند إلى معلومات استخباراتية غربية وإقليمية”، مضيفاً أن: “الفرقة 22، والكتيبة 63، والسربين 255 و253 التابعة للنظام” كانت هي المسؤولة عن الهجمات.