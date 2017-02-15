 «تعليم الجوف» يعلن مواعيد تسجيل الطلاب في رياض الأطفال | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الجوف» يعلن مواعيد تسجيل الطلاب في رياض الأطفال

0
«تعليم الجوف» يعلن مواعيد تسجيل الطلاب في رياض الأطفال

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة رياض الأطفال، بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل ابتداء من يوم غدٍ، على أن يتم إغلاق التسجيل باكتمال النصاب.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال نسيم بنت إبراهيم الضميري، أن الفئات والأعمار التي يحق لها التسجيل في الروضة المستوى الأول “روضة أول” من مواليد 20/12 /1434هـ وينتهي بتاريخ 20/12 /1435هـ، المستوى الثاني “روضة ثاني” من مواليد 20/12 /1433هـ وينتهي بتاريخ 20/12 /1434هـ، المستوى الثالث “روضة ثالث” يبدأ من مواليد 20/12 /1432هـ وينتهي بتاريخ 20/12 /1433هـ.

شاهد ايضا

عسير.. تحذير من أمطار غزيرة وضباب كثيف

عسير.. تحذير من أمطار غزيرة وضباب كثيف

تقلُّبات الجو ترفع مستوى جاهزية الهلال الأحمر بالرياض

تقلُّبات الجو ترفع مستوى جاهزية الهلال الأحمر بالرياض

أمير المدينة يلتقي شباب وشابَّات المنطقة في الملتقى الأول (صور)

أمير المدينة يلتقي شباب وشابَّات المنطقة في الملتقى الأول (صور)

محافظ العيص يرعى ملتقى الجمعيات الخيرية ولجان التنمية للاستدامة

محافظ العيص يرعى ملتقى الجمعيات الخيرية ولجان التنمية للاستدامة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>