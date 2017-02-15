«تعليم الجوف» يعلن مواعيد تسجيل الطلاب في رياض الأطفال

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة رياض الأطفال، بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل ابتداء من يوم غدٍ، على أن يتم إغلاق التسجيل باكتمال النصاب.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال نسيم بنت إبراهيم الضميري، أن الفئات والأعمار التي يحق لها التسجيل في الروضة المستوى الأول “روضة أول” من مواليد 20/12 /1434هـ وينتهي بتاريخ 20/12 /1435هـ، المستوى الثاني “روضة ثاني” من مواليد 20/12 /1433هـ وينتهي بتاريخ 20/12 /1434هـ، المستوى الثالث “روضة ثالث” يبدأ من مواليد 20/12 /1432هـ وينتهي بتاريخ 20/12 /1433هـ.