«صوت أمريكا»: معارك عنيفة لقطع خطوط الإمداد عن الانقلابيين باليمن

تواصل – ترجمة:

قالت إذاعة صوت أمريكا “فويس أوف”: إنَّ قوات الحكومة اليمنية والحوثيين يخوضون معاركَ عنيفة داخل وحول المناطق الساحلية التي يُنظر إليها على أنها نقطة تهريب كبرى للأسلحة التي يستخدمها الحوثيون، حيث حقَّق الطرفان، خلال الأيام الأخيرة، انتصارات وهزائمَ بالقرب من ميناء المخا في قتال ينظر إليه المحللون والمسؤولون اليمنيون على أنه حياة أو موت لقطع خطوط إمداد الانقلابيين.

وذكرت “الإذاعة” أن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة على قناعة بأن الحوثيين يعتمدون على الأسلحة المُهرَّبة إليهم من إيران عبر موانئ اليمن على الساحل الغربي، ونقلت عن قائد عسكري يمني أنه بالسيطرة على “المخا” تمَّ حرمان الحوثيين من مصدر تهريب من 40 إلى 50% من الأسلحة التي تأتي عبره.

وذكرت الإذاعة أن إدارة “ترامب” التي تتخذ مساراً قويّاً ضد إيران، حريصة على وقف تدفق الأسلحة من السفن الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين، حيث ينظر البيت الأبيض إلى خط الإمداد الإيراني على أنه دعم للإرهاب.

من جهته، أبدى المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية “مايكل ماير”، قلق الولايات المتحدة بشأن تزويد إيران للحوثيين بمساعدات قاتلة بينها قدرات لاستهداف السفن، فيما كشف قائد عسكري يمني عن مُصادرة 1000 صاروخ “كورنيت” مضاد للدبابات كانت متوجِّهة للحوثيين، كما تمت مصادرة 1000 قطعة كلاشينكوف ونحو مليون طلقة في نفس الشحنة.