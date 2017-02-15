 أمانة الشرقية: فتح الأنفاق المغلقة بعد انخفاض منسوب مياه الأمطار | صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة الشرقية: فتح الأنفاق المغلقة بعد انخفاض منسوب مياه الأمطار

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أمانة الشرقية: فتح الأنفاق المغلقة بعد انخفاض منسوب مياه الأمطار

تواصل – سعود الخالد:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية انخفاض منسوب تجمعات مياه الأمطار في جميع الأحياء والطرق، وانسياب الحركة المرورية بالكامل، وفتح جميع الأنفاق المغلقة احترازيّاً.

ونشرت الأمانة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً توثِّق استمرار فِرَق الأمانة في سحب مياه الأمطار المُتجمِّعة في عدد من الأماكن والطرقات بمختلف المحافظات، مؤكدة أنها ستقوم فوراً برش جميع المستنقعات الناتجة من الأمطار لتفادي انتشار الحشرات والبعوض.

وأكَّدت “الأمانة” أنها لا تزال على تواصل مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعرفة أحوال الطقس، إضافةً إلى وجود تنسيق مستمر مع جميع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع أي حالة مطرية.

 

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