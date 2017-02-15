وزير التجارة: جهات عُليا تدخَّلت لمنع انهيار شركات عائلية حمايةً للاقتصاد

تواصل – الرياض:

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن تدخُّل جهات عليا لوقف انهيار شركات عائلية منعاً لتضرر الاقتصاد المحلي؛ كونها أصبحت “ماركات عالمية”، مُبَيِّناً أنه مُنذ تعيينه تسلَّم ملفات 5 شركات عائلية.

وقال القصبي، خلال لقاء مقعد التجار، بغرفة جدة: إنَّ الشركات تُعاني مشكلات تتعلَّق بمنهجية الإدارة وأسلوب العمل، وليست مشكلات مالية، لافتاً إلى أنَّ تدخُّل الجهات العليا هدفه تقديم الحلول بتحويلها لشركات مساهمة مُغلقة، أو بتقسيمها لِعدَّة شركات، وفقاً لـ”عكاظ”.

وفي سياق آخر، استبعد الوزير، الموافقة على مطالبة ضم جمعية حماية المستهلك لمظلَّة وزارة التجارة، موضحاً أن: “حماية المستهلك” يجب أن تظل مُستقلَّة وحيادية، باعتبار أنها في جميع التجارب العالمية لا تتبع لوزارة التجارة، كما كشف عن قُرب إطلاق برنامج يخص صندوق الاستثمارات العامة، وتوقيع اتفاقية في تركيا تسمح للدول الإسلامية بتبادل 45 سلعة دون قيود.