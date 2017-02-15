مُحافظ الخرج يتوعَّد بمعاقبة المتسببين في غرق المنازل بـ«تخطيطهم العشوائي»

تواصل – الخرج:

توعَّد محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، بِمُعاقبة كل من تسبَّب في التخطيط العشوائي للأحياء السكنية والتي نتج عنها غرق منازل جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، رُغم عدم وجود وفيات، عازياً محاصرة السيول لبعض أحياء الضبيعة ونعجان؛ للتخطيط القديم وبناء منازل في المواقع المنخفضة بشكل عشوائي، إضافة إلى تحويل المزارع لمنازل.

وقال آل مجدوع: “منذ هطول الأمطار الغزيرة على الخرج شكَّلنا لجنة في الميدان وقمنا بجولة بالطائرة المروحية برفقة مدير الدفاع المدني بالرياض على المحافظة والمراكز التابعة لها.. شاهدنا خلالها كمية الأمطار التي حاصرت عدداً من أحياء نعجان، والضبيعة، والدلم”.

وأضاف: “شركة الكهرباء قامت بفصل التيار عن الأحياء المتضررة حتى ينخفض منسوب المياه عنها، ولا توجد أي إصابات أو وفيات، مشيراً إلى أن الكثير من الأودية نزح عنها المزارعون؛ فاتخذت المياه مسارات غير مسارها الطبيعي”.