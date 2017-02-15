سجن وجلد وإبعاد باكستانيَّيْن حاولا تهريب «حبوب مخدرة» عبر مطار المدينة

تواصل – المدينة المنورة:

قضت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، بالسجن والجلد لوافدَيْن باكستانيَّيْن، تولى أحدهما تهريب 500 حبة ترامادول مخدرة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، فيما استقبل الآخر الكمية المهربة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه المراقب الجمركي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، بمسافر قادم من باكستان، وبعد تفتيش حقيبته عثر على 500 حبة ترامادول مخدرة، وضبطت الجهات المختصة مستقبل الكمية.

وحكمت المحكمة على مستقبل الكمية بـالسجن 7 سنوات و700 جلدة مفرقة على 14 دفعة، كل دفعة 50 سوطاً، ويفصل بينهما أسبوع وإلزامه بدفع 125 ريالاً غرامة جمركية والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة للمملكة سوى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة، بحسب “مكة”.

وقضت المحكمة على مهرب الحبوب بالسجن 3 سنوات، و300 جلدة على 6 دفعات كل دفعة 50 سوطاً يفصل بين كل دفعة أسبوع، ومصادرة الجوال المستخدم في عملية التهريب، والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة للمملكة سوى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.