وظائف المواطنين تنخفض والأجانب ترتفع خلال الربع الثالث من العام الماضي

تواصل – الرياض:

تراجعت وظائف المواطنين في القطاع الخاص، بنحو 32.4 ألف وظيفة، فيما ارتفعت الوظائف الجديدة للأجانب بنحو 5.8 ألف وظيفة خلال الربع الثالث من 2016، ليصل إجمالي العاملين الأجانب نحو 8.58 مليون عامل، عِلْماً بأن انخفاض وظائف المواطنين تكرَّر في الربع الثاني.

وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من 2016، نحو 10.26 مليون عامل مقابل 10.29 مليون عامل للربع الثاني، بفارق 26.6 ألف وظيفة، مثَّلت نسبة الوظائف السعودية 16.3% بنحو 1.67 مليون وظيفة، بحسب “الاقتصادية”.

ولجأت شركات الكيان المحدودة والمساهمة، لتقليص موظفيها بشكل ملحوظ، حيث تراجع إجمالي الوظائف في تلك الشركات 1.4% بنحو 50.7 ألف وظيفة، فيما ارتفعت وظائف الشركات ذات الكيان الفردي، بنحو 27.7 ألف وظيفة خلال الربع الثالث من 2016، وتُعَدُّ هذه الكيانات الثلاثة “الفردية، المحدودة، والمساهمة”، من المساهمين بالشكل الأكبر من حيث توفير فرص العمل في القطاع الخاص، بحسب “التأمينات الاجتماعية”.