«المرور» ترد على اتهامها بالتقصير أثناء هطول الأمطار على الشرقية

تواصل – بدر السهلي:

ابدت الإدارة العامة للمرور استغرابها مما تم تداوله عن غياب المرور أثناء الامطار التي هطلت على المنطقة الشرقية وتولي المواطنين لتنظيم حركة السير.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان ‘‘ما نشر مخالف للحقيقة ولا يعقل أن يتم اختزال جهود جهاز حكومي كامل في صورتين أو ثلاث صور التقطت في شارع واحد أو شارعين بمدينة بحجم الدمام، خلال موجة الأمطار الغزيرة والمتواصلة التي أوقفت الحركة المرورية في الكثير من المواقع وهذا أمر خارج عن الإرادة‘‘.

واضاف، لابد أن يعي الجميع أن جهاز المرور يتفاعل مع جميع الملاحظات والبلاغات التي لاتدخل ضمن اختصاصاته، مادام أنها تقع على الطرق والشوارع التي يشرف عليها مرورياً، إضافة الى الأعمال المنوطة به، ولذلك تم بشكل سريع نشر رجال المرور والدوريات الرسمية والسرية بشكل مكثف في المحاور والطرقات الرئيسيّة حيث ساهم ذلك في تسهيل حركة المرور رغم المعوقات التي واجهها العاملين في الميدان من ارتفاع منسوب المياه في الكثير من الشوارع، وتم التعامل السريع مع حوادث المرور وإسعاف العالقين بمياه الأمطار، حيث أشارت الإحصائيات إلى أنه تم تحرير ٢٢٨ سيارة علق قائديها بمجمعات المياه كما تم التفاعل مع جميع البلاغات الواردة لمركز القيادة والسيطرة وتمرير ما يخص الجهات ذات العلاقة مثل أمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر وكذلك وزارة النقل والأمانات وشركة الكهرباء.

وأوضح، أن تلك الجهات تعاملت مع جهاز المرور بروح الفريق الواحد، مستشعرين أهمية الموقف والذي لن يتم تجاوزه إلا بتوفيق الله ثم توحيد الجهود وهذا ماتم خلال ذلك الموقف.

وقال ‘‘نحن لا نطالب بالإشادة بما يقوم به رجال المرور لأنه واجبهم، وكلهم فخر وإعتزاز بمايقدمونه لوطنهم ، ولكننا نريد الإنصاف فقط بعدم مصادرة تلك الجهود المبذولة أو التقليل منها‘‘، مطالبا، بضرورة تحري المصداقية والمهنية الإعلامية بالتحقق من الجهة المعنية وفقاً للتعليمات الرسمية في هذا الخصوص.