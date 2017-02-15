«حساب المواطن» يكشف حقيقة تحديد الحد الأعلى لدخل المستحقين

تواصل – خالد العبدالله:

نفى برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ صحة الأنباء المتداولة بشأن تحديد الحد الأعلى لدخل المستحقين للبدل النقدي 20.160 ريالاً، مبيناً أن ذلك مثال توضيحي فقط، والصحيح أن السياسات لم تقر حتى الآن.

وقال مسؤولون في البرنامج ‘‘إن أصحاب الحسابات البنكية الموقوفة وغير المفعلة بإمكانهم التسجيل حالياً في برنامج حساب المواطن‘‘ مؤكدين أن صرف المبالغ النقدية بحاجة إلى حساب بنكي نشط وغير متوقف.

يذكر أن عدد الأسر التي سجلت في البرنامج حتى الجمعة 17 فبراير، بلغ 2.954 مليون أسرة بما مجموعه 10.13 مليون مواطن.