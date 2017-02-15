الخارجية الباكستانية: ترحيل 39 ألف عامل من المملكة «غير صحيح»

تواصل – الرياض:

نفت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن ترحيل الممكلة لنحو 39 ألف عامل باكستاني، مؤكدة أنه حديث مبالغ فيه وعارٍ عن الصحة.

وقال متحدث الوزارة نفيس زكريا، في مؤتمر صحفي: ‘‘إن جميع الباكستانيين المحتجزين داخل السجون السعودية خرقوا قوانين المملكة، وبعضهم هربوا من كفلائهم‘‘ مؤكداً أن بعثتنا الدبلوماسية هناك على اتصال دائم بالسلطات المعنية هناك.

وأضاف زكريا، أن حكومة المملكة تحرص على التدقيق في جميع قضايا الباكستانيين المدانين وتقوم بترحيلهم على نفقتها، مشدداً على أن المملكة لم تقم بترحيل أي من العمال الذين لم يتلقوا جميع حقوقهم المالية من كفلائهم، بحسب وكالة ‘‘أسوشيتدبرس‘‘.

وأكد أن حكومة المملكة، حرصت على تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للعمالة الباكستانية التي لم تحصل على حقوقها من شركات خاصة واجهت أزمات مالية خلال الفترة الماضية.

واعتبر زكريا، أن ترحيل بعض العمالة الباكستانية خارج المملكة بشكل نهائي ‘‘أمر طبيعي‘‘ لأن المملكة قد تحتاج لبعضهم لمواجهة احتياجات سوق العمل، ثم سرعان ما تنتهي هذه الحاجة فتتم إعادتهم إلى بلدهم، واستقدام مجموعة أخرى تلبي احتياجات سوق العمل الجديدة.