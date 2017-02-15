القطار الاحتياطي ينقل ركاب خط «الرياض – الدمام» الذي جرفته السيول

تواصل – الرياض:

بعد حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الجمعة، قال رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح ‘‘إن المعلومات الأولية لحادث قطار الركاب الرقم 14 المتجه من الرياض إلى الدمام، وتسبب في إصابة 18 راكباً، أن سيولاً شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي جرفت جزءاً من الخط الحديدي عند «الكيلو 10» قرب الدمام، ما أدى إلى جنوح القطار عن خطه وانفصال العربات بعضها عن بعض وانقلاب العربة الرقم 5‘‘.

وكانت المؤسسة قد قالت عبر حسابها على موقع «تويتر» إنه «حوالى الساعة الواحدة صباحاً من هذا اليوم وقع حادث للقطار رقم 14 في رحلة منتظمة من الرياض للدمام».

وأعلن الرميح، أنه «فور وقوع الحادث تم إعلان حالة الطوارئ وإبلاغ الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما تم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب والبالغ عددهم 193 راكباً، إضافة إلى ستة من الطاقم، وعند وصولهم إلى محطة الدمام تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وكانت إصاباتهم بسيطة» بحسب الإخبارية.

وأُغلق الخط المتضرر في حينه، وباشرت المؤسسة إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديد والقطار تمهيداً لاستنئاف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط .