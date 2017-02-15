 الرياض.. أكثر من «800» مضخة وآلية لمواجهة الأمطار | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. أكثر من «800» مضخة وآلية لمواجهة الأمطار

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الرياض.. أكثر من «800» مضخة وآلية لمواجهة الأمطار

تواصل ـ واس:

كثفت أمانة منطقة الرياض من جهودها في مباشرة ونزح تجمعات المياه من بعض الطرق والشوارع والمواقع غير المخدومة بشبكة سيول، وذلك عقب الأمطار التي شهدتها مدينة الرياض مساء أمس الخميس، ضمن خطة متكاملة لمواجهة السيول بمشاركة إدارات الأمانة المختلفة والبلديات التابعة لها.

وزودت الفرق الميدانية بأكثر من 800 مضخة وآلية، و1200 عامل ومشرف باشروا جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار مزودين بـمضخات ثابتة ومتحركة يتم نقلها بواسطة سيارات مجهزة لهذه الحالات مع التقيد باستخدام وسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وباشرت فرق الأمانة كإجراء استباقي وتفاعلاً مع التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد حول التقلبات الجوية والحالة المطرية على العاصمة الرياض، وباشرت متابعة الأنفاق تفادياً لأية حوادث قد تحصل لا قدر الله، بالإضافة إلى توجيه عبارات إرشادية من خلال اللوحات الإلكترونية لتحذير سائقي السيارات أثناء هطول الأمطار.

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