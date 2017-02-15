 هولندا.. إشارات مرورية لمدمني الهواتف الذكية لعبور الطريق بأمان | صحيفة تواصل الالكترونية

هولندا.. إشارات مرورية لمدمني الهواتف الذكية لعبور الطريق بأمان

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هولندا.. إشارات مرورية لمدمني الهواتف الذكية لعبور الطريق بأمان

تواصل – وكالات:

نفذت بلدة في هولندا فكرة تجربة إشارات مرورية خاصة، تضيء على الرصيف لمساعدة مستخدمي الهواتف الذكية لعبور الطريق بأمان.

وزرعت بلدة بوديغريدن شرائح ‘‘LED‘‘ في الأرض في مكان عبور المشاة، على مقربة من ثلاث مدارس، مؤكدةً أنها ستطبق هذه التقنية على نطاق واسع في حال نجاح التجربة، بحسب ‘‘سكاي نيوز عربية‘‘.

وتهدف هذه الإشارات الخاصة للفت أنظار المارة الذين تتشتت أذهانهم بسبب استخدام هواتفهم للنظر إلى الطريق، وتتوهج الإضاءة باللون الأحمر والأخضر اعتمادا على الإشارات الضوئية.

وتم تطوير هذا النظام الذي يدعى ‘‘لايت لاين‘‘ من قبل الشركة المحلية ‘‘HIG‘‘ لأنظمة المرور، لكنها في البداية لاقت انتقادات من جانب الجمعية الهولندية لسلامة المرور.

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