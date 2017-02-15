اكتمال التجهيزات الأخيرة لانطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، استكمال تجهيزاتها لبدء معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، الذي سيقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– في الفترة من 9 ـ 19 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 8 ـ 18 مارس 2017م، بمركز معارض الرياض.

وشهد اجتماع ترأسه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وضع اللمسات والتجهيزات الأخيرة للمعرض، ومناقشة جملة من الموضوعات والفعاليات المصاحبة، والاستعدادات لإقامته هذا العام، وجرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات الإلكترونية لوزارة الثقافة والإعلام على رأسها خدمة فسح الكتب إلكترونياً وبشكل مباشر داخل أروقة المعرض، وذلك تشجيعاً لنشاطي التأليف والنشر.

وذكرت الوزارة عبر ‘‘موقعها الإلكتروني‘‘ أنه تم تدشين الشعار البصري الجديد للمعرض والشعار اللفظي، الذي حمل لهذا العام عبارة (الكتاب.. رؤية وتحول) استعداداً للانطلاقة، ويحمل الشعار الجديد الأبعاد العميقة التي ينهض من خلالها معرض الرياض الدولي للكتاب، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- الداعمة لحركة التأليف والنشر والثقافة والقراءة ممثلة في مفهوم الكتاب والمعرفة، وذلك وفقاً لتوجيه معالي وزير الثقافة والإعلام بأن يظهر الشعار اللفظي للمعرض هذا العام متناغماً مع الهوية البصرية التي أقرتها الوزارة وهي (رؤية المملكة 2030) فجاءت عبارة “الكتاب.. رؤية وتحول” شعاراً لفظياً لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2017م.

وأمنت وزارة الثقافة والإعلام على مشاركة 550 جهة تم قبولها من بين 1500 جهة تقدمت بطلب المشاركة في المعرض، كما سيتاح خلال دورة المعرض الحالية خدمة فسح الكتب إلكترونياً وبشكل مباشر داخل أروقة المعرض، وذلك تشجيعاً لنشاطي التأليف والنشر، كما سيشتمل المعرض على عددٍ من الفعاليات الثقافية المصاحبة التي ستسهم في إثراء النشاط الأدبي والثقافي في المملكة، كما ستكون دولة ماليزيا هي ضيف شرف المعرض في هذا العام.

تشارك في المعرض 500 دار نشر محلية وعربية وعالمية، من أصل نحو 1200 طلب مشاركة، عرضت على مساحة سبعة آلاف متر مربع أكثر من 1.2 مليون عنوان من مساحة المعرض الإجمالية التي تقارب 19 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 30 جناحاً للعديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.