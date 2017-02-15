«الربيعة» يفاجئ العاملين في «صحة مكة» بزيارة صباحية

تواصل – مكة المكرمة:

أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، زيارة مفاجئة أمس الخميس، إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، للوقوف على شكاوى الموظفين وملاحظتهم، والتقى خلالها أيضاً عدداً من المراجعين.

وقالت مصادر ‘‘إن جولة الوزير، بدأت في الساعة 7:45 بمبنى المديرية العامة للشؤون الصحية في مخطط الحمراء، وعقد اجتماعاً مع مدير الصحة الدكتور مصطفى بلجون، بحث خلالها المشكلات التي يعاني منها قطاع الصحة‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضافت، عقب ذلك زار الوزير مبنى الشؤون الصحية بأم الجود، ووصل إلى المقر بعد ساعة من جولته الأولى ووقف على معاناة المراجعين الموظفين، ونواقص المبنى مثل مواقف السيارات وتعطل المصاعد.

وأشارت إلى أن الوزير أوقف سيارته على مسافة تبعد نحو 800 متر من مقر مديرية الصحة، وعايش معاناة المراجعين في الميدان، وبدأ جولته في المبنى بالطابق الأول، ثم الثاني والثامن، والتقى إحدى الموظفات التي تم فصلها تعسفياً من إحدى الشركات المشغلة لمستشفى النور التخصصي.

وتابعت المصادر، توجه الربيعة، بعد ذلك إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، وتجول في منطقة العناية المركزة، وقسم الأشعة والطوارئ، والتقى عددا من المراجعين وبعد ذلك توجه إلى مستشفى حراء العام بحي العمرة.