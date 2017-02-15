«أمانة الشرقية» تفتح 3 أنفاق بعد تصريف مياه الأمطار منها (صور)

تواصل- خالد العبدالله:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن افتتاح الأنفاق الثلاثة التي أغلقتها بشكل احترازي بالتعاون مع المرور والدفاع المدني، بعد أن تم تصريف كامل مياه الأمطار التي تجمعت بداخلها.

وأوضحت أمانة الشرقية اليوم، عبر حسابها الرسمي على ‘‘تويتر‘‘ أنه جرى تنظيف كافة الطرق الرئيسية بالمنطقة، وغالبية الأحياء بالحاضرة، بعد استقرار الحالة الجوية، وما زالت الأمانة والبلديات مستنفرة كامل طاقاتها.

يذكر أن المنطقة الشرقة ومعظم المناطق بالمملكة، شهدت حالة مطرية غير مسبوقة، تسببت بإغلاق وقطع للعديد من الطرق والمدن.