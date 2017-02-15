خلال 24 ساعة.. تصريف ٥ ملايين متر مكعب من مياه الأمطار بـ«الشرقية»

تواصل ـ واس:

بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج العربي عبر محطات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام أكثر من ٥ ملايين و ٧٦٠ ألف متر مكعب، تعادل 170 ملم حسب الكميات التي ضختها محطات تصريف مياه الأمطار، منذ هطول الأمطار في الساعة السابعة صباح الخميس وحتى الساعة ٧ من صباح اليوم الجمعة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي، في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه تم تصريف كميات من مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة الشرقية إلى الخليج العربي، وذلك بتشغيل محطات تصريف الأمطار التي تبلغ 43 محطة، بكامل طاقتها الاستيعابية، والتي ما زالت تعمل بكامل طاقتها حتى الآن نظراً لغزارة الامطار التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى توزيع فريق العمل من مختلف التخصصات من مهندسين، ومراقبين، وعمال، بهدف المرور المستمر على المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار وغير المخدومة لتطبيق خطة العمل والمتابعة والتقييم.