«الغرف السعودية» تقترح تخفيض «لُب الخبز» لتوفير 3 مليارات ريال

تواصل – الرياض:

كشفت اللجنة الوطنية للمخابز بمجلس الغرف السعودية، اليوم الجمعة، أنها بصدد رفع مقترح إلى وزارة التجارة والاستثمار، يتضمَّن تخفيض اللب داخل الخبز لإنقاذ 1350 مخبزاً من الإغلاق.

وقال رئيس اللجنة، فهد بن صالح السلمان: ‘‘إن المقترح سيوفر من إجمالي قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للدقيق 3 مليارات ريال الذي يسلم إلى المخابز، التي يصل عددها 5400 مخبز بمختلف مناطق المملكة، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأشار السلمان، إلى أن حجم استثمارات المخابز في السوق تقدر بـ(4) مليارات ريال، مؤكداً أن المقترح سينقذ 1350 مخبزاً من الإغلاق، تشكل 25 بالمائة من إجمالي المخابز.

ولفت إلى أن المخابز ملزمة ببيع 4 أرغفة للمفرود، و6 حبات للصامولي بوزن 350 جرامًا بسعر ريال، معتبراً أن تخفيض هذه الزيادة يحافظ على هدرها من قبل أغلبية المستهلكين.