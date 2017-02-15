«أرامكو» تدخل سوق زيوت الأساس لتحقيق أقصى قيمة من النفط

تواصل- الرياض:

أعلنت شركة “أرامكو”، عزمها دخول السوق العالمية لزيوت الأساس، بهدف تحقيق أقصى قيمة من المنتجات النفطية، في إطار مساع لتحقيق التكامل في قطاع التكرير والتسويق بالشركة.

وقال نائب الرئيس للأعمال الدولية، سعيد الحضرمي: “نحن متفائلون بما سيسفر عنه طرح علاماتنا التجارية في سوق زيوت الأساس، ونعتزم تطوير استراتيجية الشركة الخاصة بزيوت الأساس مستفيدين من خبرات أرامكو الكبيرة في مجال النفط وسمعة منتجاتها عالية الجودة ومكانتها المرموقة في جميع أنحاء العالم من حيث تلبية حاجات العملاء، ومستعينين بعقود من الخبرات الهائلة للشركات المنتسبة لأرامكو في مجال صناعة زيوت الأساس”.

وتسعى أرامكو إلى تحقيق المزيد من التعاون وتضافر الجهود بين الشركات المنتسبة لها من خلال تحقيق التبادل والترابط بين منتجات زيوت المحركات.