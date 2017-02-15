ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن ونصب على مقيمين في جدة

تواصل- خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة جدة تلقت عدداً من البلاغات، تتضمن انتحال شخص صفة رجل السلطة العامة، والنصب والاحتيال على عدد من المقيمين بأخذ مبالغ مالية منهم؛ وذلك بدعوى وجود مخالفات عليهم.

وأضاف، على الفور تم تشكيل فريق عمل أمني من التحريات والبحث الجنائي؛ لجمع المعلومات عن الجاني في ضوء ما توافر لديهم من معلومات من قِبل المخبرين.

وتابع، “تمكن الفريق الأمني من ضبط مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً متهماً بتلك الحالات، وبعرضه على عدد من المخبرين تعرفوا عليه، وأكدوا أنه من قام بعملية النصب والاحتيال عليهم؛ وتم إيقافه لسماع أقواله، ولمعرفة مدى تورطه في قضايا أخرى مشابهة تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص”.