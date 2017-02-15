 بالفيديو والصور.. السيول والأمطار تغرق مركز «الدلم» وتغلق طريق الجنوب | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو والصور.. السيول والأمطار تغرق مركز «الدلم» وتغلق طريق الجنوب

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تواصل- سعود الخالد:

اجتاحت السيول ومياه الأمطار مركز الدلم بمحافظة الخرج جنوب العاصمة الرياض، صباح اليوم؛ حيث غطّت المياه كل الشوارع والطرقات بالمدينة بحسب صور ومقاطع فيديو نشرها عدد من مستخدمي موقع “تويتر” تحت هشتاقات “الخرج تغرق”، و”الدلم تغرق”.

وأظهرت الفيديوهات المياه، وهي تندفع بقوة في الشوارع الرئيسية والفرعية، ومن ضمنها شارع الجنوب بالمدينة؛ حيث تسببت المياه في توقف العديد من السيارات، كما وصلت لداخل المنازل والمحلات التجارية.

ولأول مرة تعرض طريق الجنوب الذي يقطع حي الصحنة في الدلم إلى بحيرة كبيرة مليئة بالمياه، مما تسبب في وقف حركة السير.

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