 بالفيديو.. أمين الأمم المتحدة يستشهد بآية قرآنية خلال حديثه عن حماية اللاجئين | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. أمين الأمم المتحدة يستشهد بآية قرآنية خلال حديثه عن حماية اللاجئين

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تواصل – وكالات:

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على الدين الإسلامي، والحضارة الإسلامية، والقرآن الكريم، قائلاً: “إنَّ أبلغ ما قِيل عن حماية اللاجئين هو ما قرأناه في الآية 6 من سورة التوبة: “وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ”.

وأضاف غوتيريس في محاضرة ألقاها بجامعة القاهرة المصرية: “يقول الله في سورة التوبة: إنَّ الحماية ينبغي أن تُقدم للمؤمنين وغير المؤمنين، وهذا في واقع الأمر أبلغ ما قرأته بالنسبة لحماية اللاجئين، فالحماية تُقدَّم للَّاجئين بصفة الإنسانية، بغضِّ النظر عن عقيدتهم” ـ على حدِّ تعبيره ـ.

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