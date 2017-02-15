الحوثيون يحتجزون عشرات السفن الإغاثية (فيديو)

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كشفت تسجيلات صوتية رصدتها سفن حربية مصرية في البحر الأحمر، قيام الانقلابيين الحوثيين بالسطو على سفن المساعدات الإغاثية واحتجاز طواقمها قُبَّالة ميناء الحديدة.

وأوضحت التسجيلات التي بثتها “إخبارية الحدث” أن الحوثيين يحتجزون العشرات من سفن المساعدات من ضمنها سفن أرسلتها المملكة في ظل معاناة نحو 19 مليون يمني يعيشون في أوضاع إنسانية سيئة، بينهم 9 ملايين و600 ألف طفل، بحسب الأمم المتحدة.

وأكَّد المتحدث الرسمي للتحالف العربي في اليمن، اللواء الركن أحمد عسيري، في وقت سابق، أن تردِّي الوضع الإنساني مُستمر مع تأثيره على ملايين اليمنيين رُغم وجود عشرات السفن الإغاثية المُحمَّلة بموادَّ طبية وغذائية على الساحل اليمني، حيث رفض الحوثيون دخول 34 سفينة إغاثية إلى ميناء الحديدة.