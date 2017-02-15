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سوريا.. الطفل «عبدو طعان» ينضم لـ«عمران» و«إيلان» في قائمة جرائم «بشار» (فيديو)

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تواصل – وكالات:

تداول نشطاء سوريون، أمس الخميس، مقطع فيديو مؤثر، يُظهر طفلاً بُترت قدماه نتيجة غارة جوية لقوات النظام السوري على ريف إدلب، فيهرع والده ليحمله فلا يقوى على تحمل مشهد ابنه والدماء تنزف من قدميه فيضعه على الأرض مرة أخرى.

وعاد الطفل لينادي قائلاً: “بابا شيلني”، داعياً أباه ليرفعه عن الأرض التي تخضبت بدمه، بعد استهداف منزله في مجزرة بريف إدلب الجنوبي، وكشف نشطاء سوريون أن الطفل يُدعى “عبدو طعان الصطوف”.

الجدير بالذكر، أن ريف إدلب يتعرَّض، منذ أسابيع، لضربات سلاح الجو السوري الذي لا يفرِّق بين أطفال، أو نساء، أو رجال، بالرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر الماضي، ودخل حيز التنفيذ في 30 من الشهر ذاته.

وهزَّت جُثَّة الطفل السوري “إيلان”، في وقت سابق، العالم وهي ملقاة على شواطئ اليونان؛ إثر غرقه في مياه البحر خلال رحلة الهجرة مع أسرته هرباً من مجازر الأسد، وتجدَّدت المأساة في صورة الطفل “عمران” ـ 4 سنوات ـ وهو داخل سيارة إسعاف مغطى بالغبار والدماء تسيل من وجهه، يُحدِّق مذهولاً في عدسة المصوِّر بعد إنقاذه من غارة استهدفت منزله في مدينة حلب.

 

 

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