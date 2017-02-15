«مدني عسير»: الفيديو المتداول عن انفجار محطة وقود «أبها» غير صحيح

تواصل – سعود الخالد:

نفى المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد العاصمي، أن يكون الفيديو المتداول لانفجار محطة بنزين خاص بحادث محطة أبها الذي وقع ليلة البارحة، مشيراً إلى أن الانفجار الظاهر خلال المقطع يبدو خارج المملكة.

وأوضح العاصمي، في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد” اليوم، أن حادث محطة أبها وقع ليلة البارحة في الساعة الثامنة مساءً، في حين أن الفيديو وقته بالنهار، وكذلك حجم الانفجار رهيب ويبدو أنه انفجار انشطاري.

وحول تفاصيل الحادث قال العاصمي: “تلقينا بلاغاً عن حريق محدود في خزانات الوقود بمحطة وقود تعود ملكيتها لأحد المواطنين على طريق السودة السياحي الحي الشرقي بأبها، وانتقلت الفرق وتم إخماد الحريق”.

وأضاف: “الحريق صاحبه هبوط لطبقة الأسفلت التي تُغطي الخزانات، مع تضرر في الهيكل الخرساني الذي يُغطي الخرسانات “الصهاريج”، متابعاً: “حدث شبه انفجار لوجود كهرباء ساكنة بين الهيكل الخرساني الذي يُغطي الصهاريج الموجودة داخل الأرض، حيثُ إنَّ بخار وقود البنزين يكون موجوداً في هذه الطبقة، ومع أي كهرباء ساكنة تحدث الشرارة”.

وكان ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو قيل: إنَّه للحظة انفجار وقعت بالأمس في محطة وقود نجد بأبها، ولكن بعد البحث والتحري؛ اتضح أن مقطع الانفجار لا يمتُّ له بِصِلَة.