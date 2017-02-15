جدة.. سرقة 2011 عداد مياه وبيعها «خردة» العام الماضي

تواصل ـ الرياض:

أعلنت محافظة جدة تعرُّض 2011 عدَّاد مياه للسرقة وبيعها في سوق الخردة خلال العام الماضي 2016، فيما قامت شركة المياه الوطنية بترسية عقد لمسح شبكات المياه بالكامل بالمحافظة؛ لإثبات وحصر جميع أرقام العدَّادات للحدِّ من تركيبها بمواقع أخرى، والقضاء على ظاهرة التوصيلات غير النظامية.

وأظهر تقرير صادر عن المحافظة أن خسائر استبدال تلك العدَّادات بلغت مليوناً و600 ألف ريال، حيث تمَّ الرفع للجهات الأمنية ممثَّلة في شرطة جدة ودوريات الأمن، وأُلقي القبض على 4 أشخاص في محلات بيع السكراب، وتمَّ تسليمهم للجهات الأمنية في انتظار الإجراءات التي ستطبَّق بحقهم، بحسب “الرياض”.

ونفَّذت المحافظة حملتين لسحب العدَّادات غير المسجَّلة بحي المتنزهات والألفية، وتمَّ إشعار المواطنين بمراجعة فروع شركة المياه لمعرفة من وفَّر تلك العدَّادات، وتَّم تعميد إدارة خدمة العملاء بوحدة أعمال جدة بعدم استقبال طلبات التوصيل لشبكات المياه إلا عبر صاحب الطلب شخصياً، أو من يُنيبه بموجب مستند رسمي للحدِّ من تنفيذ التوصيلات غير النظامية من خلال المقاولين غير المعتمدين.

وأيَّدت محافظة جدة طلب شركة المياه الوطنية بإشراك “وزارة التجارة والاستثمار، الأمانة، الشرطة، دوريات الأمن، والغرفة التجارية”؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحدِّ من بيع عدَّادات المياه في الأسواق بصفة نهائية، وحصر فسحها بالمنافذ من الجمارك إلا عبر “الشركة”، مع تشديد عقوبات العمالة الوافدة التي يتم ضبطها أثناء قيامها بتركيب العدَّادات، أو تنفيذ توصيلات منزلية بطريقة غير نظامية؛ لحماية مرافق الدولة العامة من العبث، والحفاظ على شبكات المياه لردع من يعتدي عليها، وإدراج مقترح بالتقرير بتشكيل لجنة حكومية لبحث أنظمة وإجراءات صارمة للسيطرة على محلات بيع السكراب، التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات الحكومية.