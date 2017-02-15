مركز التحليل البريطاني: أغلب الأوروبيين يؤيدون حَظْر سفر المسلمين لبلادهم

تواصل – وكالات:

أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز التحليل البريطاني “Chatham House”، قبل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم حَظْر دخول رعايا 7 دول مسلمة للولايات المتحدة، أن أكثر من نصف الأوروبيين يرغبون في حَظْر الهجرة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، خاصّة في بولندا، والنمسا، وألمانيا، وإيطاليا.

وذكر الاستطلاع أن 55% من المشاركين في الاستطلاع من 10 دول أوروبية أعربوا عن تأييدهم لوقف كافة أشكال الهجرة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بينما قال 20%: إنهم لا يمانعون بدخول المهاجرين، وامتنع 25% عن تحديد موقف واضح بهذا الشأن.

وقال نحو 71% من سكان بولندا، و65% من النمساويين، و53% من الألمان، و51% من الإيطاليين: إنهم يدعمون فَرْض حَظْر على هجرة المسلمين، بينما دعم 47% من سكان المملكة المتحدة الحَظْر، و41% من الإسبان أيدوا وقف الهجرة من الدول المسلمة.

وأظهر الاستطلاع أن العدد الأكبر من المعارضين لمثل هذا الحَظْر يعيش منهم في إسبانيا 32%، و23% ببريطانيا، بينما بلغ عدد المعارضين له في بولندا 9% فقط.

وأوضح تقرير مركز التحليل البريطاني بشأن هذا الاستطلاع أن نسبة المؤيدين لحَظْر الهجرة من الدول المسلمة أكبر بين المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، والذين لم يحصلوا على التعليم العالي، واصفاً نتائج الاستطلاع بـ”المفاجئة”؛ لكونها أظهرت أن الاستياء بشأن الهجرة من الدول المسلمة لا يقتصر على أنصار الرئيس ترامب بأمريكا، بل إنها ظاهرة أكثر انتشاراً في الواقع.