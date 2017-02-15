مصدر يوضِّح لـ«تواصل» حقيقة مقطع غرق أسطوانات غاز في تجمعات المياه بأبها (فيديو)

تواصل – علي آل هاشم:

ذكر مصدر لـ”تواصل” أن المقطع المتداول لمجموعة من الأسطوانات في أحد التجمعات المائية التي خلَّفتها الأمطار التي تشهدها المنطقة هي في محافظة خميس مشيط.

وأشار المصدر إلى وقوع حادث لإحدى السيارات التي تنقل مجموعة أسطوانات “فريون”، وليس غازاً في حي الجامعيين بخميس مشيط، وقد تناثرت في الماء، وليس كما ذكرت إحدى الصحف أنها في أحد مستودعات أسطوانات الغاز بأبها.

يُذكر أن منطقة عسير شهدت، خلال اليومين الماضيين، أمطاراً متفرقة ما بين متوسطة إلى غزيرة، تسبَّبت في العديد من الحوادث جراء السيول في بعض الشِّعاب والأودية.