تفاصيل التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات

تواصل – الرياض:

قال مصدر في وزارة التعليم: إنَّ إعداد برنامج “التأمين الطبي” للمعلمين والمعلمات المنتظر خلال الأسبوع المقبل، استغرق أكثر من نصف عام عن طريق مركز المبادرات النوعية، حيث تمَّ تشكيل فرق عمل من الشؤون المالية والإدارية والقانونية ونظام فارس؛ ليتم تسكينه عبر مركز خدمات المعلمين كأولى الخدمات التي تقدم لفئة المعلمين والمعلمات.

ونبَّه المصدر إلى أن التأمين الطبي سيكون متاحاً للراغبين فيه فقط من المعلمين والمعلمات عن طريق الدخول على معرفاتهم في نظام فارس الإلكتروني، وستكون الخدمة “اختيارية” بأقساط شهرية على أكثر من فئة؛ ممَّا يجعل الخيارات متاحة وبأسعار في متناول الجميع، بحسب “الجزيرة”.

وذكر أن الشركة الفائزة بعقد المعلمين والمعلمات رائدة في مجال التأمين الصحي بالمملكة، وتعمل وفق نظام التأمين التعاوني، وتُقدِّم خدماتها للأفراد المقيمين والعائلات السعودية، لافتاً إلى أن العقد خاص بالمعلمين والمعلمات من منسوبي وزارة التعليم فقط، ولن يشمل الوظائف الإدارية، وسيكون الاستقطاع بشكل شهري وبمعدل “منافس” مُقابل نوعية الخدمة المقدمة والمستشفيات المغطاة لمدة عام يبدأ من تاريخ الوثيقة، علماً بأن المبلغ المقتطع لن يكون عالياً؛ أُسوةً ببقية موظفي القطاعات الأخرى.

وضجَّ حساب المتحدث الرسمي للتعليم مبارك العصيمي، بِمُجرَّد إعلان خبر التأمين باستفسارات تُطالب وزارة التعليم بإيضاح نوعية التأمين الطبي قبل إعلان تفاصيله في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، ورغبتهم في إلزامية التأمين الطبي أُسوةً بالوافدين، وتحقيقاً لرعاية صحية أشمل خاصّةً أنه سيقع مستقبلاً ضمن أعمال مركز خدمات المعلمين.