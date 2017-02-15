أمير المدينة يلتقي شباب وشابَّات المنطقة في الملتقى الأول (صور)

تواصل – أحمد الحربي:
التقى الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، بعددٍ من شباب وشابَّات المنطقة في اللقاء الحواري الأول المفتوح بحضور رئيس لجنة الشباب الأستاذ ناصر العبدالكريم.
وأكَّد الأمير، أن الهدف من اللقاء الاستماع لآراء الشباب، وتبادل الأفكار معهم بحضور المسؤولين؛ لتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية.
وأشار سموه إلى أن اللجنة تأسست بناءً على مقترحات تلقتها الإمارة، وسعت بأن تتحول إلى واقع، ومعظم الأفكار والمقترحات مصدرها الشباب أنفسهم.
فيما وجَّه الأمير فيصل بن سلمان، بإطلاق موقع إلكتروني دائم يتلقى مقترحات وتطلعات الشباب، ويخلُق تواصلاً بنَّاءً مع المسؤولين وصُنَّاع القرار.
وعن تطوير خدمات النقل العام للسيدات، قال سموه: في الفترة الحالية يتم من خلال النقل الترددي، وخلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ مشروعات نقل جديدة. ووجَّه أمير المدينة بتذليل أي عقبات تعترض ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تفاعلاً مع ملاحظة قدمتها شابَّة من ذوات الاحتياجات الخاصة.
وفي نهاية اللقاء، عبر شباب وشابَّات المنطقة عن شكرهم وتقديرهم على تشريفه هذا اللقاء، والاستماع لهم، وإتاحة الفرصة بأن يطرحوا ما لديهم من مشاركات ومقترحات.