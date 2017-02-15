أمير المدينة يلتقي شباب وشابَّات المنطقة في الملتقى الأول (صور)

تواصل – أحمد الحربي:

‏التقى الأمير ‫فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، بعددٍ من شباب وشابَّات المنطقة في اللقاء الحواري الأول المفتوح بحضور رئيس لجنة الشباب الأستاذ ناصر العبدالكريم.

‏وأكَّد الأمير، أن الهدف من اللقاء الاستماع لآراء الشباب، وتبادل الأفكار معهم بحضور المسؤولين؛ لتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية.

‏وأشار سموه إلى أن اللجنة تأسست بناءً على مقترحات تلقتها الإمارة، وسعت بأن تتحول إلى واقع، ومعظم الأفكار والمقترحات مصدرها الشباب أنفسهم.

‏فيما وجَّه الأمير ‫فيصل بن سلمان، بإطلاق موقع إلكتروني دائم يتلقى مقترحات وتطلعات الشباب، ويخلُق تواصلاً بنَّاءً مع المسؤولين وصُنَّاع القرار.

‏وعن تطوير خدمات النقل العام للسيدات، قال سموه: في الفترة الحالية يتم من خلال النقل الترددي، وخلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ مشروعات نقل جديدة. ‏ووجَّه أمير المدينة بتذليل أي عقبات تعترض ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تفاعلاً مع ملاحظة قدمتها شابَّة من ذوات الاحتياجات الخاصة.

‏وفي نهاية اللقاء، عبر شباب وشابَّات المنطقة عن شكرهم وتقديرهم على تشريفه هذا اللقاء، والاستماع لهم، وإتاحة الفرصة بأن يطرحوا ما لديهم من مشاركات ومقترحات.