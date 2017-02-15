«ياهو» تُحذِّر مستخدميها من تعرُّض حساباتهم للاختراق

تواصل – وكالات:

أرسلت شركة ‘‘ياهو‘‘ تحذيرات لمستخدميها بأن حساباتهم من الممكن أن تكون اختُرقت من هاكرز؛ إذ قال رئيس أمن المعلومات بالشركة: ‘‘إن الهاكرز استخدموا بعض ‘‘الكوكيز‘‘؛ للوصول إلى حسابات المستخدمين بين عامي 2015 و2016، من دون الحاجة إلى كلمة المرور‘‘.

وقالت الشركة: ‘‘إن الخبراء الذين يعملون لديها تمكَّنوا من الوصول للطريقة التي استخدمها القراصنة للسيطرة على الحسابات؛ وبناءً على التحقيقات الجارية، تم التوصل إلى ما حدث في الحسابات في الفترة ما بين 2015 و2016‘‘.

وكانت ياهو قد كشفت في سبتمبر من العام الماضي عن اختراق بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم في أواخر عام 2014، وبعد ثلاثة أشهر ارتفع هذا العدد إلى 1 مليار مستخدم متضرر من اختراق آخر مختلف يعود لعام 2013، والتحذيرات الجديدة للمستخدمين تأتي على خلفية تلك الاختراقات.

ووفقاً لموقع cnbc الأمريكي، فتأتي هذه التحذيرات في توقيت سيئ للغاية، خاصة أن هناك مصادر أكدَّت أن شركة فيريزون قرَّرت خفض سعر صفقة شراء ياهو 350 مليون دولار؛ وهذا بسبب الاختراقات التي تعرَّضت لها خدمات الشركة.