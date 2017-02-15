«حساب المواطن» يكشف عن أُولى الفئات المستفيدة من البدل النقدي (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

كشف المُشرف على برنامج حساب المواطن، المهندس ماجد العصيمي، عن أولى الفئات التي ستحصل على البدل النقدي من برنامج حساب المواطن، والذين يصل عددهم إلى 2.5 مليون مستفيد.

وقال العصيمي، في لقاء على قناة ‘‘الإخبارية‘‘: ‘‘إن أول مستفيدي الضمان الاجتماعي هم: كبار السن، والمطلقات، والأرامل، والأيتام، وغير القادرين على العمل، وذوو الاحتياجات الخاصة، وهم أول شريحة تم تسجيلها بشكل تلقائي، وسيكونون أول الحاصلين على البدل باعتبارهم من الفئة الأولى‘‘.

يُشار إلى أن الإحصائية الأخيرة، كشفت أن عدد المسجلين في سجلات برنامج حساب المواطن، بلغ 9.751.652 مستفيداً من إجمالي عدد سكان المملكة الذين يبلغ عددهم 20.064.970 نسمة.