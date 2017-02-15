 محافظ العيص يرعى ملتقى الجمعيات الخيرية ولجان التنمية للاستدامة | صحيفة تواصل الالكترونية

محافظ العيص يرعى ملتقى الجمعيات الخيرية ولجان التنمية للاستدامة

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محافظ العيص يرعى ملتقى الجمعيات الخيرية ولجان التنمية للاستدامة

تواصل- عبدالله الحجوري:

دشَّن محافظ العيص، علي بن أحمد البريكيت، اليوم، ملتقى الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمحافظة، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بحضور مدير مركزها سامي بن بخيت الميلبي، وعددٍ من مسؤولي المركز، ورؤساء الجمعيات الخيرية وأعضائها.

أُقيم الملتقى؛ لتوفير طرق استدامة التنمية المالية، وتوفير دخل ثابت للجان والجمعيات، وذلك ضمن مشاريع اللجنة لهذا العام، والتي تهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي والخيري.

وحرصت لجنة التنمية الاجتماعية على إقامة مثل هذه الملتقيات ودعمها؛ لما فيها من فوائد متنوعة للِّجان والجمعيات في تبادل الخبرات، واكتساب مهارات متنوعة.

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