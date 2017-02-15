«الذهب» يرتفع بفعل تراجع الدولار والغموض السياسي في أمريكا

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بعد 10 أيام من المكاسب، ما دفع المستثمرين لاقتناص الفرصة وشراء المعدن النفيس خوفا من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1235.93 دولارا للأوقية (الأونصة) الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة ‘‘رويترز‘‘.

ودفع القلق من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانتخابات المقررة في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام ،الذهب للصعود إلى ذروته عند 1244.67 دولارا للأوقية في الثامن من فبراير الجاري.