 خبيرة نفسية: رياضات قوة التحمُّل تحارب الاكتئاب | صحيفة تواصل الالكترونية

خبيرة نفسية: رياضات قوة التحمُّل تحارب الاكتئاب

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خبيرة نفسية: رياضات قوة التحمُّل تحارب الاكتئاب

تواصل ـ وكالات:

قالت خبيرة الطب النفسي الألماني كورا فيبر: ‘‘إن ممارسة رياضات قوة التحمُّل باعتدال لا تقي من الاكتئاب فحسب، بل تحاربه أيضاً، معتبرة الركض في ضوء النهار مثالياً لهذا الغرض‘‘.

وتنصح فيبر، بممارسة رياضات قوة التحمُّل، مثل: الركض، وركوب الدراجات الهوائية، لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة، بمعدل 3 إلى 4 مرات أُسبوعياً، مع مراعاة أن يبلغ معدل النبض أثناء ممارسة الرياضة نحو 120 نبضة في الدقيقة.

وأضافت: يوجد بالجسم مسار عصبي ينقل ضوء النهار من العين إلى المخ مباشرة؛ مِمَّا يساعد على إفراز هرمونات من شأنها طرد الأفكار السلبية.

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