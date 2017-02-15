خبيرة نفسية: رياضات قوة التحمُّل تحارب الاكتئاب

تواصل ـ وكالات:

قالت خبيرة الطب النفسي الألماني كورا فيبر: ‘‘إن ممارسة رياضات قوة التحمُّل باعتدال لا تقي من الاكتئاب فحسب، بل تحاربه أيضاً، معتبرة الركض في ضوء النهار مثالياً لهذا الغرض‘‘.

وتنصح فيبر، بممارسة رياضات قوة التحمُّل، مثل: الركض، وركوب الدراجات الهوائية، لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة، بمعدل 3 إلى 4 مرات أُسبوعياً، مع مراعاة أن يبلغ معدل النبض أثناء ممارسة الرياضة نحو 120 نبضة في الدقيقة.

وأضافت: يوجد بالجسم مسار عصبي ينقل ضوء النهار من العين إلى المخ مباشرة؛ مِمَّا يساعد على إفراز هرمونات من شأنها طرد الأفكار السلبية.