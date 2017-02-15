عضو شورى يتبنى اقتراح «مغرد» بتخصيص يوم لعلاج الفقراء بالمجان

تواصل- عبدالرحمن الخالد:

أعلنت عضو مجلس الشورى ثريا العريض، اليوم الخميس، عزمها تقديم طلب إلى وزير الصحة لدراسة تخصيص يوم للأطباء لعلاج الفقراء بالمجان في المملكة.

وكان أحد المغردين قد اقترح الفكرة عبر التعليقات على حساب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، قائلاً: دكتور خالد لاحظت الأطباء المشهورين في مصر يفتتحون عيادات في أحياء شعبية ويداومون يوم في الأسبوع فيها ويخصصها لمعالجة الفقراء مجاناً‘‘.

وأبدى النمر، استعداده للتطوع يوماً في الأسبوع لعلاج الفقراء بالمجان على غرار ما يفعله الأطباء المشهورين في مصر، لكنه اشترط أن تكون بشكل نظامي وتحت إشراف وزارة الصحة.