 عضو شورى يتبنى اقتراح «مغرد» بتخصيص يوم لعلاج الفقراء بالمجان | صحيفة تواصل الالكترونية

عضو شورى يتبنى اقتراح «مغرد» بتخصيص يوم لعلاج الفقراء بالمجان

0
عضو شورى يتبنى اقتراح «مغرد» بتخصيص يوم لعلاج الفقراء بالمجان

تواصل- عبدالرحمن الخالد:

أعلنت عضو مجلس الشورى ثريا العريض، اليوم الخميس، عزمها تقديم طلب إلى وزير الصحة لدراسة تخصيص يوم للأطباء لعلاج الفقراء بالمجان في المملكة.

وكان أحد المغردين قد اقترح الفكرة عبر التعليقات على حساب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، قائلاً: دكتور خالد لاحظت الأطباء المشهورين في مصر يفتتحون عيادات في أحياء شعبية ويداومون يوم في الأسبوع فيها ويخصصها لمعالجة الفقراء مجاناً‘‘.

وأبدى النمر، استعداده للتطوع يوماً في الأسبوع لعلاج الفقراء بالمجان على غرار ما يفعله الأطباء المشهورين في مصر، لكنه اشترط أن تكون بشكل نظامي وتحت إشراف وزارة الصحة.

شاهد ايضا

«حساب المواطن» يكشف عن أُولى الفئات المستفيدة من البدل النقدي (فيديو)

«حساب المواطن» يكشف عن أُولى الفئات المستفيدة من البدل النقدي (فيديو)

بـ«الخطأ».. ضغطة زر تُخْلِي مصنعاً في الدمام (فيديو)

بـ«الخطأ».. ضغطة زر تُخْلِي مصنعاً في الدمام (فيديو)

«الشؤون البلدية»: تعزيز دور «الأمانات» للحد من خطر الأمطار والسيول

«الشؤون البلدية»: تعزيز دور «الأمانات» للحد من خطر الأمطار والسيول

الاتفاق على صيغة قانون لمنع الازدواج الضريبي بين المملكة وموريتانيا

الاتفاق على صيغة قانون لمنع الازدواج الضريبي بين المملكة وموريتانيا

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>