 «الشؤون البلدية»: تعزيز دور «الأمانات» للحد من خطر الأمطار والسيول | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشؤون البلدية»: تعزيز دور «الأمانات» للحد من خطر الأمطار والسيول

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«الشؤون البلدية»: تعزيز دور «الأمانات» للحد من خطر الأمطار والسيول

تواصل – خالد العبدالله:

وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بتقديم الدعم والمساندة بين الأمانات والبلديات في حالة طلب أي أمانة أو بلدية تعزيز جهودها في مجال درء أخطار السيول، التي تشهدها أنحاء متفرقة من المملكة؛ وذلك عبر توفير الإمكانات والتعزيزات من المعدات والعمالة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حمد بن سعـد العمـر: ‘‘إن توجيه معاليه، تضمن أيضاً إرسال فرق فنية من الوزارة لأي أمانة تحتاج المساعدة لمواجهة هذه المخاطر، والتعامل مع ما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام بتفقُّد شبكات تصريف مياه السيول، والأنفاق، والعبَّارات والجسور، وصيانتها وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.

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