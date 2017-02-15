«المجد للأطفال» تطلق 3 برامج أُسرية جديدة

تواصل – الرياض:

تبدأ شاشة ‘‘قناة المجد‘‘، خلال الأيام القادمة، بث أولى حلقات البرنامج الجديد ‘‘عناية‘‘ بالشراكة مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى، يأتي ذلك ضمن الباقة الجديدة من البرامج الموجهة للأسرة.

ويطرح البرنامج مجموعة من القضايا الصحية التي تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام المواطن العربي عامة، والخليجي والسعودي خاصة، ضمن قالب مُنوَّع خفيف، حيث تبلغ مدة الحلقة ساعة تلفزيونية تقريباً، وهو من تقديم الإعلامي الدكتور محمد عباس.

فيما تجري التحضيرات على قدمٍ وساقٍ في استوديوهات شبكة المجد في الرياض للبرنامج الجديد (بنات بنات) الذي يستهدف شريحة الأطفال، ويتناول البرنامج من خلال فقراته المنوعة عدداً من المجالات المسلية والممتعة في عالم الطفل، تقدمها مجموعة من الفتيات الصغيرات بأسلوب سلس وجذاب يغلب عليه الطابع الحواري اللطيف.

من جانب آخر، تتنافس شخصيتا: (عبدالوهاب)، و(شديد) في تقديم وجبة تلفزيونية ممتعة ومشوقة للأطفال عبر برنامج (1001) الذي بدأ بثه مؤخراً على شاشة قناة (مجد) للأطفال، وتعتمد فكرة البرنامج على المسابقات الخفيفة لجمهور المشاهدين ضمن قالب تاريخي فكاهي، يقدمه عبدالوهاب السلمي، وأمين هوساوي.

الجدير بالذكر، أن قناة (مجد) للأطفال هي واحدة من باقة شبكة المجد الإعلامية التي تضم 13 قناة منوعة من القنوات التلفزيونية.