 اليمن.. مقتل قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع «صالح» | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. مقتل قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع «صالح»

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اليمن.. مقتل قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع «صالح»

تواصل – واس:

أكَّد مصدر عسكري يمني أن العقيد حسين فرحان الدولة، قائد القوات الخاصة الانقلابية الموالية للمخلوع صالح، لقي مصرعه في غارة لطيران ‏التحالف العربي.‏

وأوضح المصدر، في تصريح لموقع ‘‘26 سبتمبر‘‘ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقتل العقيد الدولة يُعَدُّ خسارة وضربة قاضية للانقلابيين، حيث كان من ‏أخطر القيادات الميدانية للميليشيا، مُبَيِّناً أن الدولة تُحَمِّل مسؤولية قيادة القوات الخاصة ‏للانقلابيين، بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للميليشيا في غارة مماثلة على الحدود ‏أواخر سبتمبر 2016م.‏

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