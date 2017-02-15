اليمن.. مقتل قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع «صالح»

تواصل – واس:

أكَّد مصدر عسكري يمني أن العقيد حسين فرحان الدولة، قائد القوات الخاصة الانقلابية الموالية للمخلوع صالح، لقي مصرعه في غارة لطيران ‏التحالف العربي.‏

وأوضح المصدر، في تصريح لموقع ‘‘26 سبتمبر‘‘ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقتل العقيد الدولة يُعَدُّ خسارة وضربة قاضية للانقلابيين، حيث كان من ‏أخطر القيادات الميدانية للميليشيا، مُبَيِّناً أن الدولة تُحَمِّل مسؤولية قيادة القوات الخاصة ‏للانقلابيين، بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للميليشيا في غارة مماثلة على الحدود ‏أواخر سبتمبر 2016م.‏