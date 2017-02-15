اليمن.. مقتل قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع «صالح»

تواصل – واس:
أكَّد مصدر عسكري يمني أن العقيد حسين فرحان الدولة، قائد القوات الخاصة الانقلابية الموالية للمخلوع صالح، لقي مصرعه في غارة لطيران التحالف العربي.
وأوضح المصدر، في تصريح لموقع ‘‘26 سبتمبر‘‘ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقتل العقيد الدولة يُعَدُّ خسارة وضربة قاضية للانقلابيين، حيث كان من أخطر القيادات الميدانية للميليشيا، مُبَيِّناً أن الدولة تُحَمِّل مسؤولية قيادة القوات الخاصة للانقلابيين، بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للميليشيا في غارة مماثلة على الحدود أواخر سبتمبر 2016م.