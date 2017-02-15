 «خبر» في «صورة».. أمطار الرياض ترسم البسمة على وجوه المواطنين | صحيفة تواصل الالكترونية

«خبر» في «صورة».. أمطار الرياض ترسم البسمة على وجوه المواطنين

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«خبر» في «صورة».. أمطار الرياض ترسم البسمة على وجوه المواطنين

تواصل- علي الصغير:

ابتهج سكان الرياض، اليوم، بشلالات المياة التي كونتها الأمطار في عدد من المحافظات الشمالية للعاصمة، وحرص المتنزهين على الخروج والاستمتاع بالأجواء الجميلة والتقاط صور السيلفي لتلك اللحظات، حيث شهدت العاصمه وضواحيها أمطار متفرقة عصر اليوم.

1- السيارات تطل بأعينها المضيئة على الساحات الممطرة.

2- أجواء الخضرة ترسم لوحة فنية مع السيول.

3- مجموعات شبابية بسياراتها تستمتع بالساحات المبللة.

4-لم يغفل المواطنون الخروج والتقاط الصور وسط الأمطار المنهمرة.

5- وكأن الصخور تخاطب السيول أسفلها اتمتع كما تتمتعين.

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