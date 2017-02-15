الباحة.. إصابة امرأة في سقوط صخرة بعقبة الملك فهد (فيديو)

تواصل ـ الباحة:

أُصيبت امرأة بإصابات متفاوتة بينها كسور مُضَاعَفَة في الرِّجْل بعد سقوط صخرة كبيرة على مركبة العائلة، أثناء عبورها عقبة الملك فهد بالباحة اليوم.

وباشرت الجهات الإسعافية، وفرق الإنقاذ بالدفاع المدني، ودوريات المرور حادثة الانهيار الصخري؛ بسبب الأمطار بالعقبة الذي أدى إلى ازدحام السيارات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية باشرت الحادث عند الساعة 14.51 مساء اليوم، مضيفاً أن الفرقة الإسعافية نقلت الحالة لمستشفى المخواة العام؛ لتلقي العلاج جراء الإصابات التي لحقت بها.

وتشهد المنطقة، اليوم، هطول أمطار غزيرة في عدد من المحافظات، صاحبها تدني مستويات الرؤية؛ نتيجة لتكوُّن الضباب الكثيف.