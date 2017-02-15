رداً على «الأرصاد».. «تعليم عسير»: لم نتلق بلاغاً بتعليق الدراسة الثلاثاء الماضي

تواصل ـ خالد العبدلله:

أكّد المُتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير محمد الفيفي، أن إدارته لم تتلق بلاغاً بتعليق الدراسة ليوم الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى أن آلية التعليق تكون بإجراءات تتولى عبرها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إبلاغ مركز القيادة والتحكم في الدفاع المدني ووزارة التعليم.

وأكد الفيفي أن “الإدارة” لم تتلق أي بلاغ أو تنبيه مُتقدّم من الجهات المعنية، مبيناً أن آخر ما ورد منهم للإدارة كان بتأريخ 06/05/1438هـ بشأن تقلبات جوية من الأربعاء 11 جمادى الأولى للجمعة 13 جمادى الأولى، ولا يُمكن اتخاذ قرار التعليق بدون الاستناد لمعلومات من الجهات ذات العلاقة.

وبيّن أن الإدارة مُلتزمة بالتعاون مع الجميع، وحريصة بشراكة فاعلة مع قائدي وقائدات المدارس على تنفيذ تلك التعليمات تحقيقا للسلامة بحسب ما ورد في دليل تعليق الدراسة وآلية البلاغات الذي نصّ على تولى إدارات المدارس إبلاغ أولياء الأمور بسرعة التوجّه للمدرسة لاصطحاب أبنائهم.

وعبّر الفيفي عن ألم الوزير ومنسوبي التعليم لما حدث للطالب نواف الأحمري، وتقدموا بأحر التعازي لذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكانت الإدارة قد شاركت في تشييع جثمانه ممثلاً في مدير مكتب التعليم بأبها وزملاء بالإدارة، وزار فريق من الإدارة أسرة الطالب وقدّم تعازي الوزير ومنسوبي الوزارة.