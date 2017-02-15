جدة.. ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب المارة والاعتداء عليهم بالضرب

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل الأمن لسلب المارة والاعتداء عليهم بالضرب في جدة، بعد ورود العديد من البلاغات.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت عدداً من البلاغات تتضمن قيام شخص بانتحال صفة رجل أمن وسلب المارة والاعتداء عليهم بالضرب.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجاني، وبفضل من الله وتوفيقه تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط مواطن في العقد الرابع من العمر متهم بتلك القضايا، تم إيقافه لسماع أقواله تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.