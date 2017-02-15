 «التنمية العقاري»: 4 بنوك جاهزة لاستقبال المقبولين ضمن برنامج «سكني» | صحيفة تواصل الالكترونية

«التنمية العقاري»: 4 بنوك جاهزة لاستقبال المقبولين ضمن برنامج «سكني»

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«التنمية العقاري»: 4 بنوك جاهزة لاستقبال المقبولين ضمن برنامج «سكني»

تواصل – خالد العبدالله:

أكد مدير عام إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي جاهزية كل من (بنك الرياض والبنك العربي وبنك البلاد ومصرف الانماء وشركة بداية)، لاستقبال من صدرت لهم الموافقة على طلب التمويل المدعوم ضمن برنامج “سكني”.

وأشار العصيمي إلى أنه بإمكان جميع من تلقى رسالة نصية بالموافقة مراجعة البنوك الأربعة أو شركة بداية مباشرة لإتمام عملية التمويل دون الحاجة لمراجعة الصندوق أو أي من فروعه، مشيراً إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن بنوك ومؤسسات تمويلية أخرى ستنظم لتقديم برامج التمويل.

وبين أن من صدرت له الموافقة ويملك أرضاً يرغب البناء عليها يمكنه ذلك حالياً عن طريق بنكي الرياض والعربي، حيث أكمل البنكين جاهزيتهما لاستقبال مثل هذا التمويل.

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