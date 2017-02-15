 الرياض.. إقبال المواطنين يُمدّد عمل الأحوال المدنية المُتنقّلة بـ«الحريق» | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. إقبال المواطنين يُمدّد عمل الأحوال المدنية المُتنقّلة بـ«الحريق»

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الرياض.. إقبال المواطنين يُمدّد عمل الأحوال المدنية المُتنقّلة بـ«الحريق»

تواصل – واس:

مدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية فترة زيارة الوحدة المتنقلة لمحافظة الحريق بالرياض، لمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 26 من شهر جمادى الأولى الجاري للاستفادة من خدماتها.

وبيّن مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز بن محمد الناصر ، أن الهدف الرئيسي من تمديد فترة زيارة الوحدة المتنقلة لمحافظة الحريق هو الإقبال الكبير من المواطنات اللاتي يسكن المحافظة والمحافظات المجاورة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر الوحدة المتنقلة.

وأفاد أن الوحدة المتنقلة تقدم جميع خدمات السجل المدني للمواطنات من إصدار الهوية الوطنية أو تجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وغيرها من الخدمات.

يذكر أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية كانت قد أنهت تقديم خدماتها في محافظتي خيبر وفرسان، ومازالت تقدم خدماتها لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”.

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