الرياض.. تدشين مركز المعلومات بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

تواصل – عبدالهادي السبيعي:

دشن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينه الرياض، مركزاً للمعلومات وذلك انطلاقاً من رؤية ٢٠٣٠ للتحول الإلكتروني، لربط أقسام المستشفى وحفظ المعلومات ضمن منظومة الكترونية متكاملة.

وقالت مشرفة مركز المعلومات نوف الحزيم، إن المركز يُعتبر من أحدث الاقسام التى تم إنشاؤها بالمستشفى، وهو مركز معلوماتي متكامل تقنيّاً لخدمة المعلومات ويشمل قاعدة بيانات ضخمه مستقاه من جميع اقسام المستشفى لحفط البيانات والتقارير من خلال شبكة الكترونيه عنقوديه داخليه تربط جميع اقسام المستشفى بالمركز.

وأضافت الحزيم بأن المركز يساهم في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات حيث الرياده والابتكار، وتهدف رسالته الى تأدية دور المرجعيه التنفيذيه لتكنولوجيا المعلومات في المواضيع المتعلقة بتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات ووضع المعايير حتى تتميز بالجوده والمصداقية والابتكار وفقا لافضل المعايير العالمية.

وتابعت أن من اهم القيم الجوهرية للمركز الحرص على الدقة والتناسق في جمع الاحصائيات الرسمية ومعالجتها وحفظها وسهوله الحصول على المعلومات المطلوبة، وإصدار الاحصائية الرسميه في موعدها وتحديثها من خلال جمع تقارير شهرية عن أنشطة الإدارات والاقسام المختلفة بالمستشفى حيث تخزن على قاعدة بيانات محدثه للتخطيط والتطوير.

وأضافت الحزيم “يأتي هذا التطوير الإلكتروني باجتهاد من فريق العمل بالصحه الالكترونية بالمستشفى وبمتابعة مباشرة من مدير المستشفى ومساعده”.

وذكر مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني أن المركز تم انطلاق العمل فيه رسمياً بتاريخ ٢٠١٧/١/١، وذلك لتسهيل عمليه الرجوع للمعلومات المخزنة مُسبقاً.