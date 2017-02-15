بدء التقديم للماجستير في 8 برامج بجامعة تبوك

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تبدأ جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا في الـ29 من الشهر الجاري، استقبال المتقدمين لبرنامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 / 1439هـ، ويستمر حتى العاشر من شهر جمادى الآخرة القادم لمدة 12 يوماً.

واشترطت العمادة للقبول ضمن اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أوحاصل على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، ون يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً، ويقدم تزكيتين علميتين وموافقة مرجعة على الدراسة إذا كان موظفاً ويجوز في حالات الضرورة القصوى تأجيل احضار الطالب موافقة مرجعه على الدراسة إلى حين بدء تسجيله المقررات (التكميلية أو الدراسات العليا)، إضافة إلى التفرغ التام لدراسة الماجستير ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك متى ما دعت الحاجة لذلك.

كما حددت العمادة ثمانية برامج ماجستير هي برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات ومن شروطها أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم تخصص رياضيات, وأن لا يقل تقديره عن جيد جداً وأن يجتاز اختبار كفايات اللغة الانجليزية بدرجة 76%، واختبار التوفل بدرجة 450، واجتياز المستوى الرابع في دورة اللغة الانجليزية في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، واجتياز الاختبار التحريري والحصول على درجة %60 كحد أدنى في اختبار القدرات للجامعيين وموافقة جهة العمل.

واشترطت العمادة لبرنامج ماجستير التربية في القياس والتقويم للمتقدمين, حصولهم على درجة البكالوريوس تخصص علم النفس أو تخصص بكالوريوس تربوي شعب علمية رياضيات، فيزياء، حاسب آلي، إحصاء، كيمياء، أو بكالوريوس شعب علمية رياضيات، فيزياء، حاسب آلي، احصاء، كيمياء مع دبلوم قياس وتقويم أو دبلوم تربية، وأن لا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً مع اجتياز اختبار كفايات اللغة الانجليزية والتوفل.

فيما يتطلب برنامج ماجستير التربية في الإدارة والتخطيط التربوي الحصول على درجة البكالوريوس من كلية التربية والآداب أو الحصول على الدبلوم العام في التربية للحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات غير التربوية، وأن لا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً مع اجتياز اختبارات كفايات اللغة الانجليزية والتوفل واختبار المستوى الثاني في دورة اللغة الانجليزية.

اما برنامج ماجستير الآداب في الحديث وعلومه فقد اشترط على أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحديث والدراسات الإسلامية وأقسام الدراسات الإسلامية بالكليات المناظرة وخريجو كليات المعلمين قسم الدراسات الإسلامية وكلية الشريعة ويشترط القبول خريجي أقسام الدراسات الإسلامية بالكليات المناظرة وكليات المعلمين اجتياز الفصل التكميلي بتقدير جيد جداً.

وشملت شروط برنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في كلية التربية أو الحصول على الدبلوم العام في التربية للحاصلين على البكالوريوس من الكليات غير التربوية مع اجتياز كفايات اللغة الانجليزية بدرجة 52% واختبار التوفل بدرجة 400 والمستوى الثاني في دورة اللغة الانجليزية من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

كما اشتُرِط في برنامج ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس في اللغة العربية من كليات الآداب أو كليات التربية وأن يجتاز الاختبار التحريري والحصول على 60 درجة كحد أدنى في اختبار القدرات للجامعيين .

واشتُرط في برنامج ماجستير التربية في أصول التربية أن يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس بالإضافة إلى برنامج ماجستير علم النفس العيادي العلمي الذي اشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في علم النفس بتقدير جيد جداً في مواد التخصص وتكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة الانتظام ويستثنى من ذلك الانتساب بشرط احضار دورة تدريبية لمدة ستة اشهر في نفس التخصص.